Minaccia di attentati in Germania: bloccato l’aeroporto di Amburgo

Mentre la televisione panarabo-saudita al Arabiya denunciava il lancio di almeno dodici razzi dal Libano verso Israele, prontamente smentita da Hamas, attraverso la sua televisione ufficiale, in Germania totale blocco dell’aeroporto di Amburgo a causa di una minaccia di attentato a “un volo proveniente dalla capitale iraniana Teheran” che ha portato le autorità a bloccare completamente le operazioni di volo all’aeroporto.

Da Amburgo, è confermato l’agenzia tedesca Dpa citando una portavoce dello scalo, dalle 12.40 di oggi (ora locale e italiana) non ci sono stati né decolli né atterraggi. E mentre la teocrazia iraniana smentisce Hezbollah che aveva dichiarato di avere agito in accordo con Teheran, sono le stesse autorità iraniane a minacciare “risposte distruttive” nel caso di non meglio precisate “mosse folli”.

(9 ottobre 2023)

