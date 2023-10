Ettore Rosato lascia Italia Viva

Il deputato triestino Ettore Rosato ha lasciato Italia Viva partito del quale non condivide più la linea politica. Secondo la dichiarazione di Rosato in un’intervista a Repubblica: “Quando non ci si capisce più inutile proseguire” e l’ex braccio destro di Renzi non ha più capito “dalla rottura del Terzo polo” che era, continua Rosato, “la via per cambiare la politica italiana ed evitare di rassegnarsi al bipolarismo, creando massa critica al centro”.

Rosato non si iscriverà ad Azione, secondo la sua dichiarazione, nonostante ci siano in “Azione tante persone con cui ho ottimi rapporti: Gelmini, Carfagna, Costa, Richetti”.

(1 ottobre 2023)

