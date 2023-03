Schlein e Bonaccini si incontrano: “Ora unità”. Ci si chiede perché tanto stupore dai media

di Giovanna Di Rosa

Come avevano detto entrambi in più occasioni, Elly Schlein e Stefano Bonaccini si sono incontrati e “hanno messo agli atti” l’unità nel PD. Non ci voleva molto a immaginarlo, e forse non sarebbe stato nemmeno necessario metterlo nero su bianco con l’aria di chi insinua il suo e chi l’avrebbe mai detto. E’ andata proprio così, invece. In perfetta coerenza con quanto detto in più occasioni, sui giornali, in radio e in televisione.

La domanda non riguarda dunque l’accordo tra i due protagonisti della campagna per le primarie, ma coloro che, tra i grandi media che ci guardano dall’alto al basso perché non ci accodiamo al pensiero comune hanno deciso all’indomani delle primarie, e da subito dopo la vittoria di Elly Schlein che la Schlein stessa sarebbe stata l’ultima delle iatture tra le tante iatture del PD. Converrebbe, e non è un invito, che facessero un golpe, se proprio vogliono il pensiero unico, invece di romperci i coglioni a noi [cit.]. Con tutto il rispetto per chi nel pensiero unico ci vive, ci sguazza e ci fa affari.

(4 marzo 2023)

