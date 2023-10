Sondaggio La7. Per Alessandra Ghisleri Fdi primo partito, astensioni possibili tra il 50 e il 55%

Un sondaggio per la trasmissione di La7, L’Aria che Tira, sondaggio de 3 ottobre scorso ,evidenzia come Fratelli d’Italia rimanga saldamente il primo partito nelle intenzioni di voto della minoranza che ha già deciso di recarsi alle urne. Lo spiega Alessandra Ghisleri di Euromedia Reasearch che evidenzia come i potenziali astenuti alle prossime europee potrebbe “oscillare tra il 50% e il 55%” ad “essere ottimisti”.

Mentre il problema degli italiani rimane “il costo della vita”, dal governo si preoccupano di tagli a ciò che è già stato tagliato, imputando alla congiuntura sfavorevole la loro incapacità di far ripartire il paese mentre una percentuale che va dal 45% al 50% di Italiani decide, per il 28% di continuare a votare un partito di maggioranza relativa che promette il paradiso e, tra guerre vere o presunte, sanità alla deriva, decreti rave, bambini cui viene tolto un genitore, guerriglia alle Ong e ai migranti, distruzione della scuola e mercanti in fiera, scatena l’inferno sociale.

Le intenzioni di voto ipotizzate dal sondaggio nello screenshot in alto.

(5 ottobre 2023)

