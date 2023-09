Il Sindaco di Melitopol in visita a Reggio Emilia il 28 settembre

Alla fine del luglio scorso, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e Ivan Fedorov, sindaco della città di Melitopol, nel sud-est dell’Ucraina occupato dai russi, ed emblema dei sindaci delle città ucraine invase – Fedorov fu sequestrato e trattenuto dall’esercito russo per sei giorni, poi liberato dopo una coraggiosa protesta di piazza dei suoi concittadini – si erano incontrati in videoconferenza per consolidare contatti e relazioni nella prospettiva della solidarietà e della ricostruzione post-bellica. Con la promessa di rivedersi presto e magari di persona.

Grazie a un lavoro serrato, questa occasione è maturata in tempi brevi, al punto che il prossimo giovedì 28 settembre il sindaco Ivan Fedorov e il suo vicesindaco Mykhailo Semikin saranno a Reggio Emilia, unica città italiana da loro visitata, nel corso di una missione in Italia.

Nell’ambito di un programma i cui dettagli sono ancora in fase di piena definizione, Fedorov e la delegazione ucraina incontreranno i rappresentanti delle istituzioni di Reggio Emilia, della Regione, di associazioni, fondazioni, centri di ricerca, organizzazioni della società civile, in un appuntamento, riservato e a invito, al teatro Valli. In questa occasione avverranno le presentazioni delle due città e si presenteranno i temi economici, culturali, sociali, della ricerca e formazione su cui si potranno sviluppare importanti relazioni internazionali.

I due primi cittadini ricorderanno inoltre insieme l’80° anniversario della nascita del Comitato di liberazione nazionale (Cln) di Reggio Emilia, avvenuta 28 settembre 1943, i sindaci Vecchi e Fedorov.

(23 settembre 2023)

