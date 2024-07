Mandato di cattura da un tribunale russo per la moglie di Aleksej Navalny, Yulia Navalnaya

di G.G.

Un tribunale di Mosca ha spiccato un mandato di cattura nei confronti di Yulia Navalnaya (che vive all’estero) dopo avere formulato nei suoi confronti l’accusa che i media internazionali conoscono bene: partecipazione a organizzazione estremista, come reso noto dall’agenzia di stampa Ria Novosti. Dal 2021, ormai, le organizzazioni fondate da Aleksej Navalny morto in carcere “per il freddo” (come da ridicola spiegazione ufficiale dell’oligarchia russa), sono state dichiarate fuorilegge.

Yulia Navalnaya non ha fatto mancare la sua reazione. Con un durissimo post su X la vedova Navalny ha scritto che “Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra” raccomandando ai giornalisti di non dimenticare di scriverlo. “Il suo posto è in prigione” continua il post “e non da qualche parte all’Aia, in un’accogliente cella con TV, ma in Russia – nella stessa colonia e nella stessa cella di 2 x 3 metri in cui ha ucciso Alexei”.

Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?! Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное: Владимир Путин – убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не где-нибудь в Гааге, в уютной… — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) July 9, 2024





(9 luglio 2024)

