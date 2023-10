Il Nobel per la medicina agli scienziati del vaccino anti-Covid: Karikò e Weissman

Il premio Nobel per la medicina è andato a due scienziati che hanno contribuito con le loro ricerche allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il COVID-19 durante la pandemia iniziata all’inizio del 2020. Le loro intuizioni hanno permesso di cambiare radicalmente la comprensione del modo in cui l’mRNA interagisce con il sistema immunitario permettendo lo sviluppo del vaccino in tempi record.

L’annuncio dei Nobel a Katalin Karikó e Drew Weissman è stato dato dall’assemblea dei Nobel del Karolinska Institutet. I due scienziati vincono una cifra appena inferiore al milione di euro.

(2 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata