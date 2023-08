La Polonia invia diecimila soldati aggiuntivi al confine con la Bielorussia

La Polonia invierà fino a 10.000 truppe aggiuntive al confine con la Bielorussia per rafforzare la Guardia di Frontiera: lo ha dichiarato il 9 agosto il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, in un’intervista alla radio pubblica.

Lo scrive Repubblica che cita il sito web dell’agenzia di stampa Reuters.

Secondo le dichiarazioni di Mariusz Blaszczak saranno circa “10.000” i soldati che “saranno al confine, di cui 4.000 sosterranno direttamente la Guardia di Frontiera e 6.000 saranno nella riserva. “Avviciniamo l’esercito al confine con la Bielorussia per spaventare l’aggressore in modo che non osi attaccarci”, ha aggiunto. Di qualche giorno fa la notizia che, secondo fonti polacche, le truppe della Wagner si erano avvicinate al confine tra Polonia e Bielorussia.

(10 agosto 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata