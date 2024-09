Zuckerberg ha aumentato la sua fortuna personale di ben 73,4 miliardi di dollari nel 2024

di G.G.

Eccolo il capo di Meta e fondatore di Facebook che aumenta il suo patrimonio in dodici in una cifra che è circa quattro volte una normale legge di Bilancio italiana: il fondatore di Facebook ha aumentato la sua fortuna personale di ben 73,4 miliardi di dollari nel corso del 2024, e ha raggiunto i 201 miliardi di dollari di patrimonio personale. E’ ora il quarto essere umano più ricco del mondo.

Nel ristretto club di miliardari che hanno in loro possesso cifre che potrebbero salvare milioni di esseri umani, sostenendoli nella loro ricerca di una vita dignitosa, Mark Zuckerberg tallona da vicino i colleghi Bezos e Bernard Arnault. La speciale classifica dei Fortunelli è fornita dal Billionaire Index di Bloomberg.

Primi italiani in classifica Giovanni Ferrero & family al numero 36 con un patrimonio stimato in 42 miliardi e un incremento di 199milioni in 24 mesi. Per trovare un altro italiano bisogna scendere al numero 242. Controllare la classifica per credere.

(29 settembre 2024)

