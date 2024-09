Vannacci non è più vicepresidente di quei Patrioti là

Patrioti basta. Le funzioni di vicepresidente di Vannacci sono state sospese e “Allo stato attuale il signor Vannacci non è più vicepresidente del gruppo Patrioti”. Lo ha affermato il capodelegazione di Rassemblement national al Parlamento europeo, Jean-Paul Garraud estremamente critico con la nomina e non da oggi, a margine di un evento di Patrioti per l’Europa.

Vannacci era tra i sei vicepresidenti del gruppo, ma la sua nomina era stata contestata dai francesi di Rn, la prima delegazione per numero di deputati. Lui, alla maniera di Vannacci, aveva risposto come da citazione del Corriere prendendosela con la barba di un giornalista – perché tocca avere argomenti – per poi dichiarare “Finché non c’è un documento ufficiale è inutile che continuiamo a farci domande di questo tipo”. Ecco.

(17 settembre 2024)

