Il Nobel per la Pace 2024 all’organizzazione antinucleare Nihon Hidankyo

Il Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo per i suoi sforzi volti all’eliminazione delle armi nucleari e al risarcimento nazionale degli Hibakusha, termine giapponese per designare i sopravvissuti al bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki.

L’organizzazione è formata da sopravvissuti all’olocausto nucleare oltre che da loro discendenti, famigliari e simpatizzanti attivista anti-bomba atomica.

La motivazione recita: “Nihon Hidankyo riceve il Premio per la Pace per i suoi sforzi per raggiungere un mondo libero da armi nucleari e per aver dimostrato, attraverso le testimonianze, che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”.

Il Nobel all’organizzazione giapponese è un omaggio allo strenuo impegno di gran parte della società nipponica, di organizzazioni civili e religiose oltre che di grandi e illustri pensatori – Daisaku Ikeda tra gli altri, la cui figura è celebrata in diverse città del mondo a dodici mesi dalla morte – che si sono battute e continuano a lottare affinché la minaccia nucleare sia sradicata dal quotidiano dell’umanità.

(11 ottobre 2024)

