Violento terremoto in Giappone: 6.8

Un violento terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito il nord del Giappone a ventiquattr’ore dall’emissione da parte delle autorità di un allarme per un possibile “megaterremoto” che secondo gli esperti potrebbe colpire il paese, un allarme emesso dall’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) in base a un nuovo sistema elaborato in seguito al sisma di magnitudo 9,0 del 2011 che innescò uno tsunami e il disastro nucleare di Fukushima provocando 18.500 morti.

L’allarme indica il “megaterremoto” come “possibile”, ma non dà certezze su quando avverrà né dove né sui tempi, non essendosi ancora la scienza (e tantomeno le previsioni) spinta tanto in là.

(10 agosto 2024)

