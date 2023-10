L’Italia reintrodurrà controlli ai confini con la Slovenia

Piantedosi ha deciso che con il confine della Slovenia anche basta, perché se non si può pattugliare e cacciare i mercanti di uomini in tutto il globo terracqueo, almeno qualcosina andava fatto. Così la decisione che cambierà le sorti di una nazione, e quella nazione non sarà l’Italia, è stata comunicata dal ministro dell’Interno al suo omologo sloveno Bostjan Poklukar.

I controlli saranno ripristinati e temporanei alle frontiere con la Slovenia a causa del cambiamento della situazione in Europa e nel Medio Oriente. La notizia è ripresa dall’ANSA che cita l’agenzia slovena Sta. Per Piantedosi la misura rientra nella “prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata”, che si previene notoriamente chiudendo i confini con la Slovenia.

(18 ottobre 2023)

