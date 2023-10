Un missile ha colpito la base Unifil in Libano

Un razzo ha colpito nella giornata di oggi il quartiere generale del contingente Onu nel sud del Libano, noto come Unifil, senza fare vittime. Lo scrive il sito dell’ANSA citando il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti, che precisa come non sia stato possibile, fino al momento in cui scriviamo, determinare da dove sia stato lanciato il razzo.

Il missile ha colpito l’interno della base costiera di Naqura, a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele. Nessuno si trovava nei bunker in quel momento, ma per fortuna “nessuno è stato ferito”.

(15 ottobre 2023)

