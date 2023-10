La Coppa del Mondo di calcio torna in Spagna dopo 48 anni, ma in comproprietà con Portogallo e Marocco dopo la decisione della FIFA di affidare ai tre paesi l’organizzazione della manifestazione. Tre partite della fase iniziale, compresa quella inaugurale, si giocheranno in Uruguay, Argentina e Paraguay, omaggio simbolico al centenario del primo mondiale, che si giocò nel 1930 proprio in Uruguay.

(5 ottobre 2023)

