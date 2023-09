Medvedev alla guerra contro la Nato: “Non rimane altra alternativa”

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ex presidente russo al servizio del primo ministro Putin, ha detto che alla Russia non sono rimaste altre opzioni se non la guerra diretta con la Nato.

La dichiarazione è arrivata via Telegram, ed è citata dalle agenzie di tutto il mondo. Secondo Medvedev, rappresentante di un paese aggressore, dopo oltre 500 giorni di guerra con l’Ucraina, alla Russia sembrano restare “sempre meno scelte se non quella di impegnarsi in un conflitto di terra diretto con la Nato, che si è trasformata in un’alleanza apertamente fascista simile all’Asse di Hitler, solo di dimensioni maggiori”.

(26 settembre 2023)

