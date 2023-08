Disney+, dal 1 novembre costerà di più: i nuovi prezzi. E stop alla condivisione delle password

Disney + costerà di plus e dirà stop, anche lui, alla condivisione delle password, con una decisione che interesserà milioni di utenti sparsi per l’Europa e il Canada. I rincari erano previsti, lo dicevano da un anno, e gli abbonati vedranno davvero aumentare il costo mensile della sottoscrizione. Oltre agli abbonamento standard e premium arriverà anche quello, meno caro, con pubblicità inclusa.

Il nuovo piano di abbonamento Standard con pubblicità, in aggiunta a quelli Standard e Premium, sarà disponibile oltre che in Italia anche in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.

Gli aumenti: l’abbonamento standard che ora costa 8,99 euro al mese e 89,90 all’anno, diventerà Premium (per 11,99 euro al mese) con a disposizione il 4K, 4 accessi contemporanei, audio Dolby Atmos e la possibilità di fare download dei contenuti. Chi rimarrà con l’abbonamento Standard, invece, avrà solo due accessi contemporanei, FullHD e audio 5.1 e stereo. Poi l’abbonamento con pubblicità: al costo di 5,99 euro (con due accessi contemporanei, FullHD audio 5.1 e stereo) ma niente download.

(10 agosto 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata