Oceani a 21° celsius. Gli scienziati: “Mai visto niente di simile”

L’oceano è la nostra fonte di ossigeno e di vita vita oltre ad essere il nostro alleato più grande contro il surriscaldamento globale, assorbendo le acque dell’oceano il 90% del calore in eccesso prodotto dalle attività dell’uomo, sta diventando sempre più caldo.

Secondo il sistema di rilevamento satellitare Copernicus (vedi post in basso) la temperatura media superficiale dell’acqua sulla Terra registrata il 1° agosto, è stata la più calda di sempre: 20,96°, un valore che supera di pochissimo il precedente primato del 2016 (era 20,95°). La comunità scientifica internazionale è in allarme.

According to a 2021 report by the @IPCC_CH, marine heatwaves have doubled in frequency between 1982 and 2016 📈

How can these affect marine life and ecosystems? 🪸

Find out in our latest #CopernicusObserver:

— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 4, 2023