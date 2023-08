Alexey Navalny condannato ad altri diciannove anni per “estremismo”

Qualsiasi cosa pur di togliersi dai piedi l’oppositore che potrebbe batterlo alle elezioni. Siccome ammazzarlo non può, ecco allora una lunga lista di false accuse, processi farsa, condanne fantasiose: basta tenerlo in galera, e in luoghi dove ci siano solo individui ritenuti della “massima pericolosità”, perché invece chi invade paesi pacifici e sovrani è da ritenersi un santo.

Ecco riassunta brevemente la questione: un tribunale russo ha condannato in un processo per “estremismo” l’oppositore del Cremlino Alexey Navalny. La pena dovrà essere scontata in una colonia penale di massima sicurezza dove sono rinchiusi unicamente ergastolani e individui recidivi “di particolare pericolosità”. La sentenza ha suscitato sdegno in tutto il mondo. Per l’UE si tratta di una “Sentenza inaccettabile”.

(4 agosto 2023)

