Per la gioia dei sovranisti italiani che non dicono muh sugli arresti arbitrati di Putin contro italiani (poi liberati in fretta) perché presunto autori di mai provato attacchi con droni [sic] sul Cremlino, ecco le nuove gest anti-gay del parlamento bulgaro che ha vietato la “propaganda” Lgbt+ nelle scuole approvando una legge presentata dal partito di estrema destra Rinascita (Vazrazhdane) che vieta la promozione, la difesa o l’incitamento [sic] di qualsiasi argomento attenga alla comunità Lgbt all’interno del sistema educativo bulgaro. Una fotocopia dell’intolleranza letta a legge in Russia e nella vicina Ungheria.

Naturalmente nemmeno loro sanno cosa dicono quando parlano di “promozione, difesa o incitamento” ma si immagina che non si potrà lavorare nelle scuole su temi come l’inclusione, o che verranno banditi gli autori in odore di omosessualità. Insomma la solita me*da.

Il testo, per la gioia di Putin e dei gruppi sovranisti europei, è stato approvato con 135 voti favorevoli e 57 contrari (8 gli astenuti) e impedisce “la propaganda, nonché la promozione e l’incitamento in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, di idee e punti di vista legati ad orientamenti sessuali non tradizionali e/o la determinazione di un’identità di genere diversa da quella biologica” dicasi “orientamento sessuale non tradizionale” tradotto come quello “diverso dai concetti generalmente accettati e integrati nella tradizione giuridica bulgara di attrazione emotiva, romantica, sessuale o sensuale tra persone di sesso opposto“.

Insomma via libera, anche in Bulgaria, alla discriminazione di stato; si spera che l’UE si muova a chiarire la questione col governo bulgaro in maniera più convincente di quanto abbia fatto con l’Ungheria. L’omosessualità in Bulgaria è stata depenalizzata nel 1960. Una legge simile a quella ora approvata era già stata rigettata nel 2014.

(7 agosto 2024)

