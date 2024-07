Hanno scoperto che per ogni euro in più al nord il sud ne spende tre

Come abbiamo sottolineato in differenti articoli, ora anche qualcun altro comincia a scoprire che per ogni euro in più che il nord si prende grazie alla legge sull’autonomia differenziata voluta da Salvini e dai leghisti e appoggiata dalla compagine di governo che se ne lamenta, ma va avanti, il sud paga tre euro.

Ecco come si lascia in mano la metà del paese a sappiamo chi, senza colpo ferire e con una legge dello stato, lamentandosi che i cittadini debbano poi ricorrere a mezzucci per riuscire a tirare avanti. Una vergogna. La solita vergogna.

(21 luglio 2024)

