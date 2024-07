Il Regno Unito regala la maggioranza assoluta e schiacciante ai Laburisti

Quattrocentoundici seggi ai Laburisti, una maggioranza schiacciante che nemmeno tutte le opposizioni unite potrebbero contrastare e un partito Conservatore a 119 seggi e al minimo storico, sono la tristissima eredità politica che l’ex primo ministro Sunak lascia agli inglesi in un inconsapevole gesto estremo di generosità.

Le destre, in tutto il mondo più o meno, sono così: quando governano in genere fanno disastri e se non riescono nel loro disegno illiberale mollano tutto. e a volte è un bene.

Come e cosa agirà il nuovo governo a maggioranza assoluta Labour (quanto farebbero comodo ai SE i voti Labour in questo momento) con il nuovo primo ministro Keir Starmer non è dato sapere. E’ appena ipotizzabile un riavvicinamento all’UE, ma su un possibile reingresso è difficile pronunciarsi. Anche perché l’orribile Nigel Farage è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Comuni conquistando, con Reform Uk, quattro seggi e regalando la necessaria dichiarazione roboante: “Il primo passo di qualcosa che vi stupirà tutti”. Come se non c’avesse stupito abbastanza.

L’insediamento di Starmer a Downing Street è previsto per le 12.20 (13.20 italiane) e il suo governo sarà pronto entro le 18 ora di Londra provvedendo a fare tutte le nomine dei ministri, come da dichiarazione a Bbc Radio di Pat McFadden, responsabile della macchina elettorale del Labour. Prevista per sabato 6 luglio la prima riunione del consiglio dei ministri.

Starmer è atteso ad importanti impegni internazionali a breve. Qui tutti i risultati elettorali nella tabella pubblicata dal Corriere.

(5 luglio 2024)

