Quando sei già pronto a titolare “Il PD ha perso un’altra elezione” e spunta Foggia….

Mentre nel Triveneto era un tripudio di vittoria! vittoria! perché il partito dei fratelli, sorelle e cognati d’Italia, noto come FdI, era il primo partito di lingua Italiana con La Lega crollata sotto l’8% nonostante la riconferma del suo presidente Fugatti che ha un problema con gli orsi, lemme lemme, mentre già ti affrettavi a dire “Toh! Il PD ha perso le elezioni un’altra volta” eccoti spuntare Foggia.

La città pugliese il cui consiglio comunale era stato sciolto per mafia ha portato alla vittoria la candidata Esposito con oltre il 52% riempiendo di gioia tremebonda la segretaria Schlein che ha finalmente avuto dati reali del suo uniti si vince radunando oltre duemila persone in piazza per il suo comizio di chiusura della campagna elettorale.

Metti che, l’osservazione ci sta, le destre impegnate nel raccontare la loro inesistente telenovela si siano volontariamente astenute dal presentare un candidato vincente in quella città; metti che fossero tutti impegnati nel nord più redditizio, anche in termini di voti, in una zona dove a forza di spostarsi a destra cadranno dal globo terracqueo; metti che quanto successo a Foggia sia la chiave per far rinsavire questo PD e farlo ritornare a fare quello che faceva: presentare proposte e candidati vincenti… Servirà tutto questo quando nelle politiche nazionali Schlein è sempre più invisibile nonostante il partito non si schiodi dal 20% o giù di lì, a fronte di un 42% che dice che non voterà? Suggerirà che tocca muoversi invece di andare in video ad agitare le mani usando sempre le stesse pause dopo lo stesso numero di parole che dicono poco, quando non pochissimo o addirittura nulla?

Perché in politica ci sta anche che chi è al governo decida di perdere in luoghi dove, per un sacco di differenti ragioni, non è conveniente vincere.

(25 ottobre 2023)

