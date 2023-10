Friday For Future 2023, manifestazioni pacifiche in tutta Italia per l’ambiente #videonotizia

di Mirko Saportita

Un'onda verde di ragazzi e ragazze, uomini e donne si è riversata per le strade di Torino, storica città dell'auto, per chiedere soluzioni immediate e un cambio di rotta delle politiche energetiche ed economiche. Una manifestazione questa di Fridays for future che ha raccolto persone di tutte le età e appartenenti a diverse associazioni ambientaliste, unite dal più naturale bisogno di preservare il pianeta e cambiare l'impatto che l'uomo sta avendo sul cambiamento climatico.