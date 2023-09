I partiti reclamano 40 miliardi per le loro bandierine, ma ce ne sono a malapena 8,5….

E’ furiosello Salvini: mentre Meloni richiama a una sana realtà, perché il vero politico ha la memoria corta e la faccia di bronzo, il suo vice protesta “Troppo rigore” contro una manovra per la quale non c’è un soldo e che costringe i partiti a mettere da parte le bandierine (Meloni, se farà quello che dice cosa della quale è lecito dubitare, corre un certo rischio).

Non si sono fatti mancare niente i partiti che per bocca dei loro Ministri al governo hanno fatto richieste economiche per la nuova Legge di Bilancio che arrivano a 40 miliardi di euro, quando ce ne sono a malapena 8,5 e dovrebbero servire al benessere degli Italiani e non alle bandierine dei partiti. E fa venire il mal di pancia che anche in questa situazione di grande difficoltà, dovuta al fatto che dimostrano una volta di più di volere la poltrona per il potere e non per il paese, i partiti pensino a misure propagandistiche che servano loro per le elezioni prossime venture in questa demenziale e perenne campagna elettorale, mentre la crescita scivola allo 0,4% e grazie alla incompetenza di lor Signorie l’Italia perderà anche l’occasione del PNRR.

(6 settembre 2023)

