Assegnato il premio “È giornalismo” a Papa Francesco

Il premio “E’ giornalismo” fondato nel 1995 da Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca e l’imprenditore Giancarlo Aneri è stato conferito oggi nel Palazzo apostolico vaticano, in occasione dell’udienza della delegazione del Premio, a Papa Francesco. Una “scelta inedita” che “si inquadra perfettamente in quello che era l’obiettivo che si erano posti Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca e l’imprenditore Giancarlo Aneri, quando fondarono il Premio nel lontano 1995”, come precisa la nota stampa, “aiutare il giornalismo a essere più consapevole del suo ruolo di libera espressione e di contributo alla costruzione della giustizia attraverso il servizio alla verità”.

Francesco da parte sua, ha chiarito con un messaggio di ringraziamento il suo pensiero: “incoraggiare tutti coloro che, sia nell’ambito professionale sia nelle relazioni personali, ogni giorno “macinano” tante informazioni per offrire un pane fragrante e buono a coloro che si alimentano dei frutti della loro comunicazione” esortando a “una comunicazione costruttiva che, nel rifiutare i pregiudizi verso l’altro, favorisca una cultura dell’incontro”. Altro sul discorso di Papa Francesco qui.

La giuria, presieduta dallo stesso Aneri era composta da Stella Aneri, Giulio Anselmi, Mario Calabresi, Massimo Gramellini, Paolo Mieli, Gianni Riotta e Gian Antonio Stella.

(26 agosto 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata