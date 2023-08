Reddito di cittadinanza: da domani un sms comunicherà lo stop ad altri 32mila beneficiari

Informa Il Sole 24 Ore che con lo stile inaugurato dal Governo Meloni, l’INPS comunicherà il 25 agosto, con un nuovo SMS, la cessazione del reddito di cittadinanza a 32.850 italiani che ne rimarranno sprovvisti, perché occuparsi del popolo è una cosa troppo seria per farla davvero. E Donzelli dà la colpa al PD.

Entro il mese di dicembre arriveranno altri SMS ad altre 40mila persone circa, per un totale di quasi centomila persone che non percepiranno più nulla, mentre esplode la bolla recessione e dei famosi corsi di riqualificazione notizie poche e confuse. Un altro trionfo del governo Meloni. E siamo appena all’inizio. Aspettate ottobre.

Nel frattempo, mentre si scervellano per capire come fare la spesa, i cittadini che riceveranno “questo sms devono andare sul sito dell’Inps e fare la domanda, se lo ritengono, per la misura che si chiama supporto formazione lavoro, i cosiddetti occupabili (non vorrete mica chiamarli persone, ndr) possono essere avviati e accompagnati verso un percorso lavorativo”.

(24 agosto 2023)

