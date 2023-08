Il Giappone ha iniziato il rilascio delle acque di Fukushima nel Pacifico

Il governo giapponese ha dato il via alla scellerata decisione di rilasciare le acque radioattive di Fukushima nell’oceano Pacifico, dopo averla trattata per rimuovere la maggior parte delle scorie radioattive. Il processo continuerà per diversi decenni che continua a suscitare proteste in tutto il mondo, con numerosi paese che hanno già deciso di sospendere l’importazione di prodotti ittici dal Giappone.

Il rilascio è iniziato intorno alle 6 del 24 agosto dopo i controlli finali sulle pompe dell’acqua. L’annuncio ufficiale, ripreso da tutte le agenzie internazionali, della Tepco, l’azienda che gestisce l’impianto distrutto nel 2011.

I responsabili dell’operazione hanno specificato che il rilascio verrà interrotto se dovessero essere rilevate anomali. Non hanno spiegato se si riferivano al livello di radioattività delle acque o al tasso d’incoscienza di chi ha preso la decisione.

(24 agosto 2023)

