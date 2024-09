Il Sindaco di Napoli ha ordinato lo sgombero delle Vele di Scampia

Due ordinanze di sgombero: una per la Vela Gialla e una per la Vela Rossa di Scampia, sulle quali grava l’ordine di abbattimento. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dunque firmato le due ordinanze di sgombero “ad horas” per ovvi “motivi di sicurezza” e “a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità”.

Le due unità immobiliari sono di proprietà del Comune di Napoli e sono tutte e due attualmente occupate.

(10 settembre 2024)

