Attacco a Solingen. L’Isis rivendica l’aggressione

L’Isis ha rivendicato l’attacco a Solingen (Germania) dove un uomo ha accoltellato numerose persone che partecipavano alla festa per il 650° anniversario della città, colpendone a morte quattro e ferendone una decina: “Vendetta per i musulmani uccisi in Palestina e ovunque” dice la rivendicazione.

Il primo arresto sarebbe avvenuto per quella che in un primo tempo era stata descritta come una decisione dell’attentatore di consegnarsi alle forze dell’Ordine. Altre notizie scrivono invece che l’uomo, siriano 26enne, sarebbe stato arrestato in un centro d’accoglienza. Un secondo uomo è stato arrestato, ma non vengono forniti dettagli che vadano oltre i condizionali. La Polizia aveva comunicato di avere fermato un 15enne nell’ambito delle indagini. Il minorenne sarebbe stato al corrente dell’attentato. Non sono noti, al momento, altri dettagli.

(24 agosto 2024)

