Il maschio alfa prende a cinghiate le clandestine sul suo camion

Un camionista ha fatto scendere a colpi di frusta un gruppo di donne migranti che erano salite sul rimorchio del suo tir, con il probabile obbiettivo di espatriare in Francia. Teatro della squallida vicenda l’autoporto di Ventimiglia dove l’esibizione del maschio alfa di turno oltre che legittimo proprietario del camion – autorizzato a prendersela con chi ci viaggia clandestinamente, ma non fino a quel punto – è stata registrata in un video che in queste ore sta facendo il giro dei social (lo trovate in basso da OpenOnline) e che speriamo capiti sotto gli occhi di inquirenti e forze dell’ordine che decideranno cosa fare.

Il video mostra i numerosi colpi inferti alle donne che scendono una dopo l’altra dal camionista mentre l’ultimo passeggero lo ridicolizza quasi strappandogli l’arma impropria.

(15 luglio 2024)

