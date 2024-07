Nigeria, donne-kamikaze: 18 morti in tre attentati

Almeno 18 morti, ma le cifre – come sempre quando si ha a che fare con la Nigeria – sono ballerine in tre attentati perpetrati da tre donne-kamikaze a un matrimonio, a un funerale e a un ospedale. Secondo le prima notizie una di loro si sarebbe fatta esplodere con il suo bambino sulle spalle.

BREAKING | Gwoza , Borno Africa –

2 Women 1 with a baby on their back detonated IED bombs during a wedding venue – the women dressed as guest of the wedding party (18 people died were last updates) pic.twitter.com/rmiuHldefw

— MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) June 29, 2024