Incidente mortale a Reggio Emilia: arrestato per omicidio stradale un giovane ventenne

A seguito di un tragico incidente stradale mortale avvenuto il 21 ottobre intorno alle 6.45 in provincia di Reggio Emilia – in via Tassoni presso la località Villa Canali – su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia è stato tratto in arresto e condotto in carcere, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale aggravato, il ventenne che era alla guida della vettura coinvolta nell’incidente.

Nello schianto erano rimasti coinvolti uno scooter, in sella al quale procedeva E.I., 42 anni, che ha perso la vita, e appunto un’automobile che ha preso fuoco dopo l’impatto e che era condotta dal ventenne. Con il 118 e i Vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti per i rilevi e gli accertamenti di indagine gli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia.

(21 ottobre 2023)

