La fine della Famiglia Tradizionale

Con un post sulla sua pagina Facebook dai soliti toni aggressivi e leggerissimamente ingiustificati la presidente del Consiglio Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno. La paladina della famiglia tradizionale, regola aurea per tutti ma non per lei, ha così posto una pietra tombale sulle sue politiche propagandistiche a suon di tradizione, patria e famiglia, propagandate con toni messianici e simil-guerreschi.

Si chiama coerenza, lei la traduce con la durezza della pietra. E fa quasi tenerezza.

(20 ottobre 2023)

