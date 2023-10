Antonio Tajani comunica a un intero popolo che “Fascina fatica a rientrare nell’agone politico”, un notizione

di Daniele Santi

E’ senza dubbio di buon auspicio la notizia resa nota dal ministro degli Esteri Tajani secondo la quale Donna Fascina delle vedovanze “fatica a rientrare nell’agone politico”, lo dice Tajani citato dall’Adnkronos, che è un modo diplomatico di dire che la possibilità che nessuno la voglia tra i piedi non è nemmeno così remota. Per fortuna, perché nelle oscure lande teocratiche per opportunismo c’è sempre bisogno di santi e di dei ecco Tajani rassicurare un paese intero spiegando che stanno “lavorando intensamente affinché Adriano Galliani possa essere l’erede di Silvio Berlusconi in Senato”.

Una notizia che ridarà la vita a coloro che non hanno i soldi per fare la spesa e che rimette in piedi i paletti della pace nel mondo. Governati da grandi statisti, davvero, e dire che qualcuno li ha pure votati convinto di far bene.

(15 ottobre 2023)

