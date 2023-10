Da domenica 15 ottobre torna “Che Tempo che Fa”, su La Nove

Torna “Che Tempo che Fa”. Torna su La Nove. Anzi “il Nove”, come dice Luciana Littizzetto in una lunga intervista a Repubblica. “Se ti aspetti gli ascolti della Rai fai male”, continua, “è una rete giovane. Siamo stati fortemente voluti e non ci succedeva da tempo”. Doveva esserci Patrick Zaki in apertura, ma non ci sarà. Mica per qualche parola di troppo che gli è sfuggita a proposito di Israele, ma per questioni di rispetto. Pare. Ma ci sarà Liliana Segre.

Il programma andrà in onda sul Nove alle 19.30 della domenica e in streaming su Discovery +.

(12 ottobre 2023)

