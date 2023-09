Non c’è un soldo, ma ci sono “14 miliardi di extra-deficit” e il vino è buono. Allegria!

di Daniele Santi

L’ultimo miracolo è l’extra-deficit cioè l’eccedenza del deficit reale rispetto a quello previsto, questo a saper fare i conti certo, e se le finanze fossero una specie di incrollabile e granitica certezza e non avessero a che fare con le fluttuazioni dei mercati, di fatto però per ora – e lo fanno dire a Giorgetti – i 14 miliardi di extra-deficit sono la buona notizia. Anche se non c’è un soldo. Perché oggi è la giornata dei trionfi del Governo.

Dopo le tensioni sui migranti, risolte [sic]con un decreto che non dice nulla e risolverà ancora meno, esattamente come i precedenti, dopo che la presidente Meloni che è anche un po’ vostra madre si è espressa su un spot pubblicitario facendone politica esattamente come tutti gli altri, perché bisogna sempre occuparsi di cose serie, dopo che la presidente Meloni che è anche un po’ vostra madre ha redarguito Salvini che maramaldamente pigia un po’ troppo l’acceleratore sulla propaganda per sorpassare a destra sempre più a destra il partito dei Parenti d’Italia, è finalmente la giornata dell’ottimismo. Un decretino ed ecco che torna il sole, scompare l’inflazione reale (una cosa che compro una volta al mese è aumentata, in un mese, di 30 centesimi ndr), il vino è buono, così come l’olio ma costa dieci euro a bottiglia si tornerà al burro, e c’è l’extra-deficit. Allegria! Cosa importa se non c’è un soldo, bisogna guardare al futuro con ottimismo. E nel frattempo far capire a Salvini che per la sua bandierina nota come Ponte sullo Stretto soldi non ce ne sono, sapendo che la farà pagare cara al Governo.

Nel frattempo Meloni ha detto sì al Mes, a meno di cambiamenti dell’ultimo momento, e anche questo è un salto della quaglia rispetto a ciò che aveva promesso in campagna elettorale. In sordina cresce poi la regolarizzazione – che non viene chiamata così – di circa cinquecentomila migranti che in Italia ci sono già, ma non si dice e che i datori di lavoro conoscono già, altro che assunzioni al buio dall’estero. Sul fronte della sanità nasce una nuova figura che dovrebbe affiancare le madri sole, “perché non c’è più la rete parentale allargata”, Roccella docet, ma non si sa da dove spunteranno i soldi per pagarle perché è solo un titolo, quasi come tutto il resto. Ecco la cronaca di parte dell’ennesima giornata meravigliosa raccontata da una governo che non sa che pesci pigliare e annaspa alla ricerca d’ossigeno. L’opposizione? Non pervenuta, ma Schlein è muta come un pesce e non è una gran disgrazia.

Dunque, come dicevamo, non c’è un soldo, ma ci sono “14 miliardi di extra-deficit” e il vino è buono. Allegria!

