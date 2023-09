Elly Schlein: “Chi va via dal PD ora forse aveva sbagliato prima”. Risposta sbagliata, Segretaria

A Elly Schlein è sfuggito un particolare: quelli che dal PD se ne stanno andando, erano lì da prima di lei e sulla base di questa sua svista dà la risposta sbagliata che più sbagliata non si può e segna il suo destino. Lo fa da sola con una risposta di rara arroganza che della capacità di fare sintesi che ci si aspetta dalla segretaria di un grande partito fa tabula rasa. Condoglianze, Segretaria.

Se aggiungiamo sondaggi riservati sui quali si vocifera da settimane e che non farebbero gridare al trionfo, ecco la la fossa di Schlein diventa più profonda di una decina di centimetri. Del resto ad andarsene sono state trenta persone, non esattamente un solo cavallo zoppo, e si ha la sensazione dopo i “No” di Bonaccini e Zingaretti alla loro candidatura alle Europee, che la segreteria Schlein avrà vita breve. O almeno più breve del previsto.

Ma Schlein non ha resistito e ha ceduto alla vanità presentandosi ad una platea-applausometro che aveva bisogno di affermazioni forti e possibilmente di rottura, abituata alle intemperanze verbali di M5S e Travaglismo che raramente vanno oltre le intemperanze verbali: la segretaria che ha vinto nei gazebo ha così dimenticato che nonostante la vittoria alle primarie lei non controlla il partito, e si è lasciata andare al suo “C’è un’agenda che unisce anche le varie sensibilità del Pd. Credo che sia sempre un dispiacere quando qualcuno decide di andare via, ma se ci rendiamo conto che qualcuno può non sentirsi a casa in un Pd che si batte per l’ambiente, i diritti e il lavoro di qualità, allora forse l’indirizzo lo aveva sbagliato prima” (ma a proposito di lavoro della raccolta di firme sul lavoro si è persa ogni traccia)….

La dichiarazione è avvenuta alla festa de Il Fatto Quotidiano a Roma che se certamente luogo per dichiarazioni forti, è anche luogo dove le dichiarazioni forti lasciano il segno. E il polverone è servito.

