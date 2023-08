“Gay non siete normali”, almeno il libro venderà: un’operazione-marketing dalla quale l’Esercito prende le distanze

Ecco il nuovo capolavoro del marketing delle destre che si ricostruiscono una verità storico-sociale, e quanto potrà essere loro utile il libro autoprodotto, a proposito delle libertà senza regole, “Il mondo al contrario”, di tal Roberto Vannacci, ex capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto Geografico Militare, che racconta come se fosse necessario quelle che a suo avviso sono le afflizioni della società, dagli “occupanti abusivi delle abitazioni che prevalgono sui loro legittimi proprietari” ricorda La Stampa, “a quando si spende più per un immigrato irregolare che per una pensione minima di un connazionale passando per quando l’estrema difesa contro il delinquente che ti entra in casa viene messa sotto processo” per arrivare, naturalmente, agli omosessuali ai quali rivolge un affettuoso: “Normali non lo siete, fatevene una ragione!”.

Ed ecco assicurata qualche copia in più. Viene voglia di sacrificare qualche euro pur di avere un certo tipo di carta da utilizzare per l’uso che merita, se non fosse che l’inchiostro fa male. Soprattutto quando è usato a sproposito.

E mentre il PD e SI chiedono l’intervento di Crosetto, in tempo di ferie, non scherziamo, l’Esercito prende le distanze dai contenuti del libro con una nota ufficiale.

(17 agosto 2023)

