Se non vi va più bene Elly Schlein convocate altre primarie (o di quelli che si sentono, a torto, tanto migliori della politica che commentano)

di Paolo M. Minciotti

Dopo avere scoperto che ad essere responsabile di tutti i mali d’Italia degli ultimi sessant’anni è Giorgia Meloni, al governo da poco più di sei mesi (e per sapere come la pensiamo sul suo governo basta dare una scorsa alle nostre pagine), scopriamo che la responsabilità di tutti i mali del PD è la nuova segretaria Elly Schlein che sta dove sta da due mesi e qualche giorno e che sui candidati che hanno perso le amministrative nemmeno c’ha messo bocca perché erano già stati scelti.

Al di là delle considerazioni personali su un certo immobilismo della segretaria, che abbiamo già affrontato, bisogna ricordare con quale immobile pachiderma Schlein abbia a che fare; quindi tocca un’annotazione su come questo paese trasudi odio per le donne ad ogni stagione e come la stampa, soprattutto certa carta stampata, rimasta legata al titolone (Psicodramma PD! Meloni alla gogna in Europa! e via e via…) legata allo di sgolarsi per una copia in più (e venti in meno) in edicola, invece di cavarsela con un guizzo d’ironia che gli suggeriamo: il PD potrebbe convocare nuove primarie, tanto con i tempi che gli occorrono per metterle in piedi potrebbe persino fare un sorpresone alle Europee del 2024 e, nel caso dovesse succedere, vorremo leggere i titoloni da una copia in più e venti in meno in edicola.

E non stiamo difendendo le politiche di una o dell’altra, (per quanto riguarda chi scrive ugualmente impresentabili anche se per ragioni diverse), difendiamo le donne da attacchi maschilisti e patriarcali ingiustificati e da quella stampa che al pari di troppi cittadini vuole risultati subito e anche prima di subito e si erge a giudice della politica quando non è certi migliore della politica contro la quale usa il vetriolo.

(31 maggio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata