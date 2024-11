Trump si riprende gli Stati Uniti

Se la voleva e se l’è ripresa. Lo rivolevano e lo hanno avuto. E mentre Musk si intesta la vittoria con un inquietante “abbiamo vinto” al plurale, è solo Fox News a dare la notizia della vittoria di Trump con certezza. Poi i dati diventano definitivi e la vittoria di Trump diventa chiara e definitiva. Vince anche nella città dove gli immigrati “mangiano i gatti” una roba che ha visto solo lui: che è un po’ il destino delle divinità. Quelle che contano.

Kamala Harris tace a lungo e poi le toccherà chiamare Trump e dire: “Congratulations” o qualcosa di simile. Lui delira di una nuova età dell’oro, che è quella dove gli americani si ammazzavano come cani al primo luccichío, un dettaglio.

Così ci si mette in fila a contare i reati che non sconterà, il presidente pel di carota: che siano i soldi alla pornostar Stormy Daniels o l’assalto al Congresso… Quale che sia il fronte legale aperto Trump avrà l’immunità dopo avere evitato la prigione.

Salvini esulta e tutta la destra italiana lo segue con commenti entusiastici (e francamente eccessivi, al limite del ridicolo come l’esilarante “la sinistra restringe le libertà di tutti”, nemmeno l’Augusto scomparso si era spinto tanto in là) e Meloni parla di Italia e USA nazioni sorelle e amiche. Poi vedremo cosa dirà quando questo qui proverà a fare saltare in aria la NATO. Insomma è tutto un trionfo: Mediaset in testa.

(6 novembre 2024)

