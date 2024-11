Trump fuori controllo: “Non mi dispiacerebbe se sparassero ai media

La follia trumpiana non si placa e si spinge oltre l’immaginabile ogni giorno che passa con il piano non dichiarato, ma chiarissimo di dichiarare la vittoria a urne aperte non prima di avere scaldato a dovere i cuori freddi del suo elettorato di teste calde: all’uopo sono servite una serie di dichiarazioni raccapriccianti che hanno fatto rizzare i capelli in testa anche a molti dei suoi.

Sono quelli che hanno voluto la bicicletta e che oggi vorrebbero che l’uomo che non è un politico, ma una star la piantasse con i suoi attacchi incendiari contro i media, l’Europa e addirittura i sondaggi. Così dopo le fandonie su Harris, Biden e su tutti i democratici del globo, contro gli stessi Repubblicani che non sono d’accordo con lui – Cheney, tra gli altri. Davvero mai si è visto nulla di similmente pericoloso in una democrazia dalle radici così antiche.

(3 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata