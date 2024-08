Germania, assalto ai passanti a una festa di paese. Tre vittime e diversi feriti

Un uomo armato di coltello ha assaltato diverse persone alla festa per il 650esimo anniversario della città di Solingen, in Germania: l’attacco, perpetrato attorno alle 22 del 23 agosto ha lasciato a terra tre morti e diversi feriti alcuni dei quali in gravi condizioni. Le vittime sono una donna e due uomini.

L’autore dell’attentato viene decritto dalla Bild come un uomo dai possibili tratti arabi ma siamo ai 2sembrerebbe” e ai “potrebbe”. L’unica cosa certa è che l’uomo è in fuga e che la polizia tedesca solitamente molto prudente parla di “attacco terroristico”. Le autorità hanno dato il via a una massiccia caccia all’uomo che ha fatto perdere le proprie tracce ed è dunque in grado di colpire ancora.

Aktuell kommen schwer bewaffnete Spezialeinheiten aus ganz NRW in #Solingen an, Hubschrauber schwebt über der Stadt, Straßen menschenleer, die Großfahndung nach dem flüchtigen Amokläufer läuft #polizei #terror #Messerattacke pic.twitter.com/uiuGR9G7mz — Frank Schneider (@chefreporterNRW) August 23, 2024



(24 agosto 2024)

