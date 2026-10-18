La sinistra non può essere sempre parte del problema. Deve avere il coraggio di diventare parte della soluzione

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di Marco Maria Freddi





Le manifestazioni di questi giorni in Italia, Spagna, Francia, Albania e in altri Paesi raccontano un disagio sociale che attraversa confini e bisogni diversi. Un giovane oggi può lavorare e non riuscire a pagare un affitto, studiare senza potersi permettere una stanza, rinunciare all’acquisto di una casa e arrivare al supermercato con l’angoscia di non riuscire a far quadrare i conti. Quando il lavoro non garantisce più autonomia e dignità, non possiamo stupirci se cresce la protesta. Le guerre, dal Congo all’Ucraina, passando per il Medio Oriente e l’Iran, aggravano l’instabilità internazionale, ma le difficoltà sociali hanno anche responsabilità economiche e politiche interne che i governi non possono continuare a ignorare.

Occorre però distinguere le manifestazioni nonviolente e pacifiche dalla violenza. Chi scende in piazza per rivendicare diritti non è la stessa cosa di chi incendia edifici, distrugge negozi o aggredisce altre persone. Difendere il diritto di protesta non significa giustificare ogni comportamento compiuto in suo nome. La violenza non diventa progressista perché si accompagna a una bandiera condivisibile. Le istituzioni devono rispondere con fermezza, proporzionalità e rispetto dei diritti di tutti.

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Quando la piazza parla, la politica deve ascoltare. Ma ascoltare non significa rincorrere ogni slogan, né trasformare la solidarietà in una rinuncia alle proprie responsabilità. Ed è qui che vedo il problema di tanti, troppi compagni, sempre pronti a essere parte del problema e mai abbastanza capaci di diventare parte della soluzione. Sono pronti a mobilitarsi, a schierarsi, a seguire la piazza del momento. Molto meno pronti a spiegare come si governa, quali leggi si approvano, quali interessi si contrastano e quali risultati concreti si vogliono ottenere. Una sinistra di governo non deve dirigere le manifestazioni, ma deve dare risposte. Se non sa farlo, lascia il campo alla destra e tradisce proprio le persone che dice di voler rappresentare.

Lo abbiamo visto anche nel referendum costituzionale sulla giustizia. Una parte della sinistra ha sostenuto il No presentandolo come una battaglia per difendere la Costituzione dalla riforma del governo Meloni. L’obiettivo era solo ed esclusivamente indebolire il governo, convincendo gli elettori che fosse necessario votare No per proteggere la Costituzione, anche inseguendo maestri politici come Francesca Albanese e Tomaso Montanari, che considero emblematici di una sinistra sempre pronta a essere parte del problema, ma incapace di diventare parte della soluzione. Il risultato, però, è stato che il governo Meloni è rimasto al governo, mentre è passata in secondo piano una questione fondamentale per i cittadini più vulnerabili, che hanno bisogno di processi giusti, tempi ragionevoli e un sistema giudiziario realmente accessibile. Non sostengo che tutti i sostenitori del No fossero mossi dalle stesse ragioni, né che la mobilitazione per la Palestina abbia determinato da sola l’esito del referendum. Sostengo che una parte della sinistra abbia preferito una battaglia identitaria alla discussione sulle riforme necessarie, tradendo così la propria responsabilità di forza politica chiamata a risolvere i problemi dei cittadini e a dimostrare di essere pronta a governare.

Difendere la Costituzione significa anche garantire l’uguaglianza davanti alla legge. Significa tutelare chi non ha denaro, conoscenze o strumenti per difendersi. Voglio una giustizia più efficiente, responsabile e accessibile, senza indebolire l’indipendenza della magistratura. Criticare gli assetti corporativi è però legittimo, così come chiedere che ogni potere sia sottoposto a controlli adeguati. Non serve demonizzare un’intera categoria professionale. Serve affrontare i problemi concreti e avere il coraggio di proporre soluzioni.

La stessa dinamica l’abbiamo vista sulla questione palestinese. Una parte della sinistra, pur di inseguire il consenso giovanile, ha rincorso le piazze e il giovanilismo politico, arrivando a chiudere gli occhi persino davanti alle violenze e alle bandiere di Hamas sventolate durante alcune manifestazioni. Ha creduto che assecondare quella mobilitazione avrebbe portato un ritorno elettorale. Quel ritorno non si è tradotto nei risultati sperati e, a mio avviso, non potrà costruire un consenso duraturo, perché il consenso non si conquista inseguendo gli umori del momento, ma offrendo risposte concrete ai problemi delle persone. Ancora una volta, invece di elaborare una proposta politica da portare nelle istituzioni europee, capace di contribuire a una soluzione della crisi israelo-palestinese che si trascina da decenni, si è preferito ripetere slogan, confondendo la visibilità della protesta con la costruzione di un’alternativa politica.

È questo il punto che contesto a quei compagni. Non aver saputo trasformare una mobilitazione in un’occasione per parlare dei problemi reali e proporre soluzioni, sacrificando ancora una volta la responsabilità di costruire una forza di governo sull’illusione di raccogliere consensi inseguendo la piazza.

È proprio questa la mia critica. Una sinistra credibile deve saper stare nelle piazze senza diventare prigioniera delle piazze. Deve riconoscere le ingiustizie senza trasformare ogni conflitto in una prova di appartenenza. Deve distinguere la radicalità delle idee dalla radicalità dei risultati. Bruciare una bandiera può produrre un’immagine destinata a circolare sui social. Ridurre la precarietà, rendere accessibile la casa, aumentare i salari e garantire servizi pubblici migliori richiede competenza, organizzazione, coraggio e responsabilità.

Lo dico da socialista libertario iscritto al Partito Democratico, sostenitore di Elly Schlein, da persona che vuole un governo di sinistra e un programma autenticamente di sinistra. Non mi basta una coalizione che si ritrovi unita contro la destra alla vigilia delle elezioni. Voglio una coalizione che sappia spiegare come intende aumentare i salari, affrontare l’emergenza abitativa, difendere la sanità e la scuola pubbliche, ridurre la precarietà e garantire una giustizia più efficiente e uguale per tutti. Ed è per questo che considero pericoloso l’atteggiamento di quei compagni che continuano a inseguire le piazze, le parole d’ordine e le bandiere del momento, senza misurarsi con la responsabilità del governo. Non sono soltanto un freno alla costruzione di una proposta credibile, rischiano di diventare un problema per la stessa coalizione che, con fatica, sta cercando di costruire un’alternativa alla destra in vista delle prossime elezioni politiche. Una coalizione non si costruisce sommando tutte le proteste, ma trovando risposte comuni ai problemi reali delle persone.

Le piazze si riempiono perché troppe persone non riescono più a costruirsi un futuro. Ma una sinistra che vuole governare non può limitarsi a inseguire la rabbia. Deve trasformarla in un programma politico capace di cambiare la vita delle persone. La sinistra non deve scegliere tra le piazze e il governo. Deve ascoltare le prime per cambiare la realtà attraverso il secondo. La nostra ambizione non può essere soltanto indignarci insieme, ma restituire a ciascuno la libertà concreta di vivere con dignità. Perché essere di sinistra non significa soltanto sapere contro che cosa lottare, ma avere il coraggio di assumersi la responsabilità di ciò che si vuole costruire.

(18 ottobre 2026)

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