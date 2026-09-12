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HomeTV & RadioRai: Buongiorno Italia e Buongiorno Regione tornano dal 14 settembre

Rai: Buongiorno Italia e Buongiorno Regione tornano dal 14 settembre

Gaiaitalia.com Notizie
di Gaiaitalia.com Notizie
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3 giorni fa
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Testo:

Riprendono lunedì 14 settembre le trasmissioni “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione”, i due appuntamenti del mattino della Testata Giornalistica Regionale della Rai. Da lunedì 14 settembre, ogni mattina da lunedì a venerdì, l’informazione della TGR accompagnerà l’inizio della giornata su Rai 3 e sul canale 811 del digitale terrestre, con “Buongiorno Italia” alle 7.00 e, a seguire, “Buongiorno Regione” alle 7.30. Una doppia finestra informativa che nella stagione 2026/2027 punta a rafforzare ulteriormente il rapporto con il pubblico, attraverso un’offerta che mette al centro cronaca, attualità, servizio, territorio, persone e innovazione.

“Buongiorno Regione” arriva alla nuova stagione forte di risultati di ascolto, anche in Emilia – Romagna, che rappresentano il gradimento del pubblico per una formula consolidata. Grande attenzione sarà dedicata come sempre all’attualità e alle informazioni utili per chi comincia la giornata: con la rassegna stampa, i servizi della redazione, e le notizie di servizio, gli ospiti in studio. La nuova stagione prevede inoltre il rilancio delle mini rubriche, con l’obiettivo di valorizzare all’interno di “Buongiorno Regione” alcuni appuntamenti riconoscibili e distintivi. Uno spazio particolare sarà dedicato alle buone notizie: a persone, idee, iniziative e realtà positive che meritano di essere raccontate.

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(14 settembre 2026)

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