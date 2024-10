Chiuso il processo a Canfora dopo la rinuncia della presidente del Consiglio

Aveva querelato il prof. Canfora, la presidente del Consiglio, per una serie di affermazioni del professore nel 2022, prima che lei diventasse regina d’Europa nel racconto mediatico dei fedelissimi – che lei ricompensa con cariche anche prestigiose, in alcuni casi (guardare quanto ha pagato la difesa televisiva d’ufficio di ogni respiro meloniano all’ora ministro Giuli), e poi ha deciso per la remissione di querela.

Il reato di diffamazione aggravata è dunque estinto e la Procura di Bari ha chiesto il non luogo a procedere per il professor Luciano Canfora. La vicenda risale all’11 aprile 2022 quando Meloni era leader di Fratelli d’Italia e parlamentare all’opposizione del governo Draghi.

(8 ottobre 2024)

