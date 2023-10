Colpito il presunto attentatore di Bruxelles. E’ in rianimazione

Il 45enne Abdelsalam Lassoued che aveva postato un video su Facebook inneggiando alla lotta islamista, dichiarando di appartenere allo Stato Islamico e di avere agito per “vendicare i musulmani”, è in fin di vita dopo uno scontro a fuoco con la Polizia belga.

L’assalto della Polizia nei pressi dell’abitazione dell’uomo, dove sono state trovate numerose armi da fuoco più altre rinvenute in un parco vicino alla casa dell’uomo, nel quartiere di Schaerbeek in una piazza nota come “la gabbia dell’orso” transennata ed evacuata prima dell’operazione di Polizia. Le prime notizie dalla Procura di Bruxelles riferiscono che l’uomo era solo. Altre due persone sono ricercate. Le vittime svedesi uccise per vendicare l’onta del Corano bruciato in Svezia in una manifestazione di qualche mese fa.

(17 ottobre 2023)

