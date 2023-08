Italia della 4×100 uomini è argento con 38″62!!! Quarte le ragazze con 42″49!!!

Straordinaria prova delle staffette italiane con la 4×100 maschile che è vicecampione del mondo con il tempo di 38″62 con le ragazze a seguire che arrivano quarte con il tempo di 42″49. Una meravigliosa serata per l’atletica italiana che chiude la bocca a chi voleva la nostra atletica spacciata dopo i miracoli della Tokyo olimpica 2020.

Vincono gli USA tra i maschietti e le femminucce: raramente si sono visti atleti tanto sbruffoni tanto nella compagine maschile quanto in quella femminile come in questo 2023 a stelle e strisce.

Prima si erano qualificate le staffette 4×400 con quella femminile, in particolare, capace di abbassare il record italiano di oltre un secondo. L’Atletica italiana cresce.

(26 agosto 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata